Более 3 тысяч жителей Петербурга воспользовались поддержкой занятости, оказавшись под угрозой увольнения

Работодатели сошлись во мнении, что антикризисная программа полезна и выгодна для всех участников. Представители бизнеса также отмечают, что планируют трудоустроить у себя на постоянной основе часть временных сотрудников. Фото: pixabay

Работодатели сошлись во мнении, что антикризисная программа полезна и выгодна для всех участников. Представители бизнеса также отмечают, что планируют трудоустроить у себя на постоянной основе часть временных сотрудников. Фото: pixabay

С конца октября 2020 года в Северной столице действуют дополнительные меры поддержки занятости рабочими местами, в рамках которых временное трудоустройство обеспечили более чем 3 тысячам горожан.

Антикризисные меры заключаются в частичном возмещении работодателям расходов на зарплату при организации общественных работ, а также в организации временной занятости для петербуржцев. Договоры на предоставление мест для общественных работ заключили с 78 городскими предприятия.

Таким образом, более 1,5 тысяч жителей Северной столицы, потерявших работу, были временно трудоустроены в таких учреждениях и предприятиях как «Почта России», СПб ГУП «Пассажиравтотранс», пассажирский порт Санкт-Петербурга «Морской Фасад», строительный дом «Петрович», мебельная фабрика «Астра» и многих других. При этом часть временных сотрудников планируют оставить на постоянной основе.

Еще 1,5 тысячи горожан смогли сохранить свои рабочие места, благодаря финансовым субсидиям от петербургских властей, направленных работодателям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 60% жителей России ждут повышения зарплаты в 2021 году.