В МВД пообещали не ужесточать наказание за нарушение масочного режима в Новый год

МВД пообещало не ужесточать наказание за отсутствие масок в Новый год. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

МВД пообещало не ужесточать наказание за отсутствие масок в Новый год. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В МВД заявили, что не будут принимать дополнительных мер за нарушение перчаточно-масочного режима в Новый год. Об этом сообщили в ведомстве.

В Петербурге в Новый год и на новогодних каникулах будут действовать ограничения из-за коронавируса.

Согласно постановлению, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января петербуржцев ждет новый «комендантский час». Общепит будет работать только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января заведения закрываются полностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские рестораторы запускают флешмоб против этих мер, которые городские власти приняли накануне.