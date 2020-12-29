Запущена первая «Ласточка» из Петербурга в Тихвин

Скоростной электропоезд «Ласточка» запустили от Санкт-Петербурга до Тихвина.

Электричка впервые отправилась по указанному маршруту в понедельник, 28 декабря. На данном участке «Ласточки» будут курсировать составом из пяти вагонов.

Как сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», на маршруте запланированы остановки на станциях Мга, Волховстрой-1, Куколь, Сорокино, Мыслино, Валя, Цвылёво, Костринский.

Маршрут Санкт-Петербург — Тихвин стал для компании уже тридцатым, где используются комфортабельные поезда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летом петербургским «Ласточкам» добавили остановку в Орехово. Компания приняла соответствующее решению для удобства пассажиров.