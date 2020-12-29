В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 33 149 человек

Медики Северной столицы продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За минувшие сутки тесты на выявление новой болезни сдали 33 149 человек.
Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, под меднаблюдением находится 1 218 человек. Из них 311 — контактные, 907 — на самоизоляции.
Кроме того, за указанный период было обработано 5 906 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последнюю неделю сократилось число заболеваний коронавирусной инфекцией.