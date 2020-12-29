Во вторник утром пробки в Петербурге достигли 4 баллов

Во вторник утром пробки в Петербурге достигли 4 баллов
Утренние пробки в Петербурге. Фото: Яндекс.Карты

Жители Северной столицы выехали на работу. Загруженность проезжей части утром 29 декабря оценивается в четыре балла.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность на городских трассах продолжит расти. К 12 часам дня пробки достигнут пяти баллов, а к 13:00 — шести. На дорожную ситуацию также влияют множественные ограничения движения и ДТП.

Так, красным отмечены участки на Воздухоплавательной улице, набережных Обводного канала, Кутузова, Свердловской, Песочной и Пироговской, Митрофаньевском шоссе, а также на проспектах Стачек, Маршала Блюхера, Непокоренных, Витебском и Большом Сампсониевском.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге ожидается облачная погода, пройдет мокрый снег, возможны ледяные дожди.

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