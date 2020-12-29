На Полюстровском петербурженка зарезала сожителя во время пьяной посиделки

На Полюстровском петербурженка зарезала сожителя во время пьяной посиделки
Подозреваемую отправили в изолятор временного содержания. Фото: pixabay

Около двух часов ночи 28 декабря в полицию обратилась 32-летняя жительница Северной столицы, которая рассказала, что в одном из домов по Полюстровскому проспекту найден труп.

На место происшествия оперативно прибыл наряд полиции. По указанному адресу действительно обнаружили бездыханного мужчину с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Позже выяснилось, что 32-летний погибший был безработным и, судя по всему, не отказывался от спиртного.

По подозрению в совершении преступления задержали его 37-летнюю сожительницу. Как установили правоохранители, в результате совместного распития алкоголя между парой возник конфликт, после чего женщина схватила нож и набросилась на оппонента. Орудие преступления изъяли, подозреваемую поместили в изолятор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшей ночью полицейские гонялись за пьяным водителем без прав, уходившим от преследования.

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