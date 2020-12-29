В Ленобласти решили отменить «комендантский час» для детей в праздники

В Ленобласти решили отменить &#171;комендантский час&#187; для детей в праздники
Планировалось, что запрет будет действовать в период с 30 декабря по 10 января. Фото: unsplash

В Ленинградской области отменят «комендантский час» для детей в новогодние праздники.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Ограничения на передвижения планировались для несовершеннолетних в новогодние праздники и зимние каникулы: с 30 декабря по 10 января детям нельзя было перемещаться по улицам без сопровождения взрослых.

Как сообщил портал Online47, решение об отмене соответствующего пункта постановления принял губернатор региона Александр Дрозденко после консультации с главами муниципальных образований.

Напомним, что в Ленобласти действует «светофорная» система борьбы с распространением COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «комендантский час» для подростков распространялся на все районы региона независимо от зоны.

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