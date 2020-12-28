В Ленобласти объявили «комендантский час» для подростков на время новогодних каникул

С 30 декабря по 10 января в период с 21:00 до 6:00 несовершеннолетние в Ленобласти не могут находиться без родителей на улице, на стадионах или в парках, а также в транспорте, интернет-клубах, торговых и развлекательных центрах.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Комендантский час» для подростком распространяется на все районы региона независимо от зоны. Напомним, что в Ленобласти действует «светофорная» система борьбы с распространением COVID-19.

В «красной» зоне самые строгие ограничения, в ней сейчас находятся Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Киришский, Сланцевский, Тосненский и Тихвинский районы. «Желтую» зону составляет Волосовский, Кировский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Подпорожский районы и Сосновый Бор, а «зелеными» остаются Волховский, Лодейнопольский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти возросла смертность от коронавируса и его последствий.