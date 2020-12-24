В Ленобласти возросла смертность от коронавируса

В Ленобласти возросла смертность от коронавируса
В Ленобласти увеличилась смертность. Фото: pixabay

В Ленинградской области увеличилось количество летальных исходов от коронавирусной инфекции. При этом показатель ниже в сравнении с другими регионами.

Об этом сообщили в четверг, 24 декабря, в Роспотребнадзоре по Ленинградской области. Отмечается, что смертность в сутки составляет 1,0. Данный темп поддерживается с декабря.

Больше всего в регионе умирают от инфекции мужчины. По женщинам статистика меньше. В основном жертвами инфекции становятся жители старше 65 лет.

Кроме этого, изменилась в худшую сторону статистика клинического течения болезни. Показатель внебольничной пневмонии вырос на 36,5%. До этого было 29% – с 1 августа по 1 декабря. Количество бессимптомных больных снизилось до 21,6%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, в Петербурге детская психиатрия получила штраф за допуск к работе врача с Covid-19.

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