В Ленобласти возросла смертность от коронавируса

В Ленинградской области увеличилось количество летальных исходов от коронавирусной инфекции. При этом показатель ниже в сравнении с другими регионами.

Об этом сообщили в четверг, 24 декабря, в Роспотребнадзоре по Ленинградской области. Отмечается, что смертность в сутки составляет 1,0. Данный темп поддерживается с декабря.

Больше всего в регионе умирают от инфекции мужчины. По женщинам статистика меньше. В основном жертвами инфекции становятся жители старше 65 лет.

Кроме этого, изменилась в худшую сторону статистика клинического течения болезни. Показатель внебольничной пневмонии вырос на 36,5%. До этого было 29% – с 1 августа по 1 декабря. Количество бессимптомных больных снизилось до 21,6%.

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