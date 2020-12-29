Коллекторское агентство Петербурга оштрафовали на 300 тысяч за требование вернуть чужой долг

Сотрудники коллекторского агентства настойчиво требовали от жительницы Северной столицы вернуть чужой просроченный долг.
Женщина, не желая расплачиваться с коллекторами, обратилась в суд. Она объяснила, что ей постоянно поступают звонки на мобильный телефон с требованием вернуть деньги, которые пострадавшая не занимала. Изучая деятельность коллекторского агентства, судебные приставы заметили, что эту организацию неоднократно привлекали к ответственности за аналогичные нарушения.
Кроме того, коллектор в разговоре с петербурженкой разглашал личные данные гражданина, задолжавшего деньги. Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти постановил оштрафовать компанию на 300 тысяч рублей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что классную руководительницу ученика, выпавшего из окна гимназии на Профессора Попова, оштрафовали на 15 тысяч рублей.