Коллекторское агентство Петербурга оштрафовали на 300 тысяч за требование вернуть чужой долг

Всего за 11 месяцев 2020 года в отношении правонарушителей данной категории было составлено 253 административных протокола. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

Всего за 11 месяцев 2020 года в отношении правонарушителей данной категории было составлено 253 административных протокола. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу

Сотрудники коллекторского агентства настойчиво требовали от жительницы Северной столицы вернуть чужой просроченный долг.

Женщина, не желая расплачиваться с коллекторами, обратилась в суд. Она объяснила, что ей постоянно поступают звонки на мобильный телефон с требованием вернуть деньги, которые пострадавшая не занимала. Изучая деятельность коллекторского агентства, судебные приставы заметили, что эту организацию неоднократно привлекали к ответственности за аналогичные нарушения.

Кроме того, коллектор в разговоре с петербурженкой разглашал личные данные гражданина, задолжавшего деньги. Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти постановил оштрафовать компанию на 300 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что классную руководительницу ученика, выпавшего из окна гимназии на Профессора Попова, оштрафовали на 15 тысяч рублей.