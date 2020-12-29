В Петербурге предъявили обвинение мужчине, обманувшему студентов Университета путей сообщения на 1 млн рублей

Уголовное дело по обвинению сообщника афериста, инженера отдела договорных форм обучения Университета в настоящее время также рассматривается в Невском районном суде. Фото: pixabay

Уголовное дело по обвинению сообщника афериста, инженера отдела договорных форм обучения Университета в настоящее время также рассматривается в Невском районном суде. Фото: pixabay

Следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России предъявили обвинение в мошенничестве петербуржцу и инженеру отдела договорных форм обучения государственного Университета путей сообщения Императора Александра I.

По информации правоохранителей, в мае 2016 года обвиняемый вступил в сговор со своим подельником. Мошенники решили завладеть деньгами, принадлежащим студентам Университета путей сообщения. В частности, организатор преступной схемы предложил собрать с учащихся внушительные взятки якобы для передачи преподавателям, которые за деньги готовы устранить академические задолженности.

«Взятки» студенты переводили на банковскую карту сотрудника Университета. Получив деньги, злоумышленники распорядились ими по личному усмотрению. Ущерб, нанесенный пострадавшим, превысил 1 млн рублей. Уголовные дела в отношении мошенников рассматривает Невский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали пятерых лжесотрудников банка.