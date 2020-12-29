На Пулковском шоссе образовалась пробка из-за столкновения автобуса и грузовика

В аварии обошлось без пострадавших. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В аварии обошлось без пострадавших. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Петербурге ДТП с участием крупных автомобилей собрало пробку на Пулковском шоссе. Стоят вторая и третьи полосы.

Авария случилась днем во вторник, 29 декабря, возле дома №68 на Пулковском шоссе. На трассе столкнулись грузовик и автобус общественного транспорта. Причина столкновения на данный момент неизвестна. Об аварии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что на данный момент информации о пострадавших не поступало. К месту происшествия прибудут сотрудники спецслужб для устранения последствий аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Стачек собирается крупная пробка из-за массовой аварии. По словам очевидцев, в сторону метро «Нарвская» стоят три машины, четвертое авто занимает полосу на противоположной стороне движения.