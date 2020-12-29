В Петербурге клуб привлекли к ответственности за безмасочников на концерте группы «Стигмата»

Василеостровский районный суд привлек к административной ответственности ООО «Клуб – фестиваль Морзе» за нарушение санитарных норм на концерте группы «Стигмата».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, на концерте группы 29 ноября посетители не соблюдали коронавирусные ограничения, – были без масок. Таким образом, концертная площадка не смогла организовать контроль за соблюдением мер.

Отметим, что владелец «Клуб – фестиваль Морзе» не признал вину и сослался на то, что ответственность за нарушения должна понести сама группа. Кроме этого, он отметил, что зрители без масок и перчаток не допускались на мероприятие, а тех – кто их снимали, выпускали из заведения.

В итоге, был вынесен протокол о временном запрете деятельности на срок до рассмотрения дела. Затем суд назначил наказание в виде предупреждения и отменил временный запрет деятельности.

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