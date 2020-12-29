Экс-глава избиркома Петербурга Миненко нашел работу в полпредстве

Бывший глава избирательной комиссии Северной столицы Виктор Миненко нашел себе новую работу после увольнения с должности. Теперь чиновник будет занимать должность в полпредстве.

Данные об этом появились на сайте полномочного представителя президента РФ в СЗФО во вторник, 29 декабря. На своей новой работе Виктор Миненко будет помощником Александра Гуцана, который является полномочным президента по Северо-Западу.

Напомним, что должность главы избиркома Виктор Миненко покинул 12 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Отметим, что уволиться чиновник захотел сам, написав заявление по собственному желанию. Сделал он это после того, как ранее Центральная избирательная комиссия России признала работу местного избиркома неудовлетворительной, а самому Миненко выразили недоверие.

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