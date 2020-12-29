Экс-глава избиркома Петербурга Миненко нашел работу в полпредстве

Экс-глава избиркома Петербурга Миненко нашел работу в полпредстве
Экс-глава Горизбиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко. Фото: Санкт-Петербургская ИК

Бывший глава избирательной комиссии Северной столицы Виктор Миненко нашел себе новую работу после увольнения с должности. Теперь чиновник будет занимать должность в полпредстве.

Данные об этом появились на сайте полномочного представителя президента РФ в СЗФО во вторник, 29 декабря. На своей новой работе Виктор Миненко будет помощником Александра Гуцана, который является полномочным президента по Северо-Западу.

Напомним, что должность главы избиркома Виктор Миненко покинул 12 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Отметим, что уволиться чиновник захотел сам, написав заявление по собственному желанию. Сделал он это после того, как ранее Центральная избирательная комиссия России признала работу местного избиркома неудовлетворительной, а самому Миненко выразили недоверие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Евгений Чайковский назначен на пост главы комитета по туризму Ленобласти.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Виктор Миненко избирком новости СПб полпредство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России будут выдавать паспорта вакцинированного от COVID-19
Что известно о состоянии госпитализированной в Петербурге Алисы Фрейндлих
Новогодняя елка на Дворцовой попала в топ-3 самых высоких в России
Петербургский стилист назвала глэм-рок и диско главными трендами 2021 года
КГИОП выявил незаконный снос объекта культурного наследия в Парголово
В Петербурге пятый месяц подряд растут продажи новых автомобилей
Иномарка осталась без дверей во дворе на Институтском проспекте
Контрольно-счетная палата проверит работу «ТЭК СПб» и Комитета по ...