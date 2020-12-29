Евгений Чайковский назначен на пост главы комитета по туризму Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко определился с главой комитета по туризму. На должность назначен Евгений Чайковский.

Как сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области, парламентарий региона подписал соответствующее распоряжение. Таким образом, председателем комитета по туризму назначен Евгений Чайковский, который с 2011 года возглавлял аппарат комитета Совета Федерации по экономической политике.

Напомним, что Евгений Чайковский родился 1970 года. В 1999 году он окончил СПбГУ, а в 2005 Дипломатическую академию МИД. Свою политическую карьеру чиновник начал в 2001 году. Евгений Чайковский занимал должность замдиректора Дирекции по строительству транспортного обхода Петербурга в 2001 году, а затем руководящие должности в аппарате Совета Федерации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Ленобласть на новогодние праздники ожидает на 70% больше туристов, чем в прошлом году.