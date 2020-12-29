Центр по борьбе с насилием «Насилию.нет» внесли в реестр иноагентов

Центр по борьбе с насилием «Насилию.нет» внесли в реестр иноагентов
Центр признали иностранным агентом. Фото: pixabay.com

Центр, занимающийся вопросами домашнего насилия в России, «Насилию.нет» внесли в реестр НКО-иноагентов. Информация об этом появилась на сайте Министерства юстиции России во вторник, 29 декабря.

На сайте говорится о том, что компания внесена в список компаний, которая выполняет функции иностранного агента.

«29 декабря во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена автономная некоммерческая организация «Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет», – говорится в сообщении министерства.

Отметим, что данный центр был создан Анной Ривиной. Главная задача «Насилию.нет» – это помощь людям, которые оказались жертвами домашнего насилия в России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Госдума приняла новый закон об иностранных агентах.

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