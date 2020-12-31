13% петербуржцев назвали 2020 год лучшим в своей жизни

41% принявших участие в опросе жителей Санкт-Петербурга указали, что их доходы не снизились в 2020 году. На 5-10% сократились доходы у 10% петербуржцев, на 10-25% - у 12%, еще у 12% опрошенных - на 25-50% и более чем на 50% - у 10% респондентов. Фото: unsplash

41% принявших участие в опросе жителей Санкт-Петербурга указали, что их доходы не снизились в 2020 году. На 5-10% сократились доходы у 10% петербуржцев, на 10-25% - у 12%, еще у 12% опрошенных - на 25-50% и более чем на 50% - у 10% респондентов. Фото: unsplash

Жители Северной столицы рассказали о том, как прошел их 2020 год. Оказалось, что только треть петербуржцев сохранили привычный уровень жизни, у остальных многое изменилось.

Согласно данным исследования, которое провели специалисты РГС Банка, 37% петербуржцев назвали прошедший год тяжелым, а 21% нашли и позитивные стороны.

Более оптимистично охарактеризовали минувшие 365 дней 13% жителей города, – «бывало и хуже». Другие 10% оценили год, как «нормальный». И только 13% респондентов увидели в 2020 году только хорошее, признав его лучшим в своей жизни. Оставшиеся 6% посчитали, что это «отличный год возможностей и перемен».

Кроме этого, опрос показал, что 60% респондентов сохранили свои рабочие места, а 14% ушли в другие компании по своей инициативе. Еще 14% человек сменили свою специальность, другие 12% – после потери работы нашли новую, но уже в другом профиле.

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