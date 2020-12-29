Стал известен график работы поликлиник Петербурга в новогодние праздники

Стало известно, как поликлиники Петербурга будут работать в новогодние праздники. Фото: pixabay.com

Стало известно, как поликлиники Петербурга будут работать в новогодние праздники. Фото: pixabay.com

В Петербурге почти все поликлиники в праздничные дни будут работать через день.

График работы городских поликлиник обсудили на заседании оперштаба при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Заседание провел губернатор Петербурга Александр Беглов.

Пункты, в которых петербуржцы смогут сдать тесты на COVID-19, а также пункты вакцинации будут работать каждый день, кроме 1 и 7 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцину зарегистрировали 11 августа. В тестировании препарата участвовала большая выборка из числа жителей Москвы старше 60 лет.