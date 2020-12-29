Стала известна официальная причина закрытия «Дома-2»

Глава Газпром-Медиа Холдинга Александр Жаров назвал официальную причину закрытия «Дома-2». По его словам, проект перестал быть рентабельным и поэтому его решили закрыть.

«Проект достаточно дорогой, и он начал приносит телеканалу убытки», — рассказал он в эфире «России 24».

Он добавил, что все попытки внести какие-то изменения в формат шоу, успехом не увенчались.

«Я хочу подчеркнуть, что это было решение руководства телеканала — отказаться от данного реалити-шоу. Но мы его поддержали, потому что мы четко видели, сколько денег мы на нем теряем», — пояснил Жаров.

Популярное телешоу «Дом-2», которое выходило в эфир с 2004 года, будет закрыто. Об этом стало известно вечером 18 декабря. Многие известные его участники комментируют закрытие телепроекта. Однако недавно появилась информация, что шоу не закроется совсем, а будет выходить в другом формате и на другом телеканале.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бывшая участница «Дома»-2» Ольга Бузова прокомментировала закрытие реалити-шоу. Она считает, проект «изменил российское телевидение». Об этом экс-соведушая программы написала в своем Instagram-аккаунте.