Трамп пытается добиться пересмотра итогов выборов в Висконсине

Предвыборная команда президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подала в Верховный суд США иск с просьбой пересмотреть итоги президентских выборов в штате Висконсин.

Кампания Трампа оспаривает решение Верховного суда штата Висконсин, принятое в начале декабря, подтвердившее итоги выборов, пишет издание The Hill.

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.