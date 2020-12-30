Голикова призвала отказаться от алкоголя при вакцинации от коронавируса

Голикова призвала отказаться от алкоголя при вакцинации от коронавируса
Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова посоветовала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от COVID-19.

По ее словам, это нужно для того, что не загружать организм таким стрессом, как алкоголь, сообщает РИА «Новости». При этом речи о полном запрете на алкоголь нет. Она призвала ограничить употребление алкоголя, но отказываться от спиртного полностью не обязательно. Голикова объяснила, что алкоголь негативно сказывается на иммунитете, так что стоит быть осторожнее.

Она отметила, что лучше совсем не пить три дня до введения препарата и три дня после.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Голикова объяснила, зачем пожилых россиян «заперли» весной. Она отметила, что решение о введении самоизоляции было принято, чтобы спасти жизни людей старшего поколения, поскольку они в силу возраста подвержены сопутствующим заболеваниям.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцинация коронавирус татьяна голикова


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Любани ночью вспыхнул частный дом
Обнаружен неожиданный симптом рака легких
Уборочные машины в Петербурге устраняют последствия ночного снега
Голикова призвала отказаться от алкоголя при вакцинации от коронавируса
Трамп пытается добиться пересмотра итогов выборов в Висконсине
Россияне к Новому году скупают шпроты и икру
В Пулково 30 декабря задержали два рейса
Эксперт рассказал, как правильно выбрать икру