Голикова призвала отказаться от алкоголя при вакцинации от коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова посоветовала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от COVID-19.

По ее словам, это нужно для того, что не загружать организм таким стрессом, как алкоголь, сообщает РИА «Новости». При этом речи о полном запрете на алкоголь нет. Она призвала ограничить употребление алкоголя, но отказываться от спиртного полностью не обязательно. Голикова объяснила, что алкоголь негативно сказывается на иммунитете, так что стоит быть осторожнее.

Она отметила, что лучше совсем не пить три дня до введения препарата и три дня после.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Голикова объяснила, зачем пожилых россиян «заперли» весной. Она отметила, что решение о введении самоизоляции было принято, чтобы спасти жизни людей старшего поколения, поскольку они в силу возраста подвержены сопутствующим заболеваниям.