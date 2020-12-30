Уборочные машины в Петербурге устраняют последствия ночного снега

Уборочные машины в Петербурге устраняют последствия ночного снега
Уборка снега в Петербурге. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 30 декабря дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами обрабатывают Колпино, Кронштадт, Купчино, территории на Юго-Западе Петербурга и центральные районы. Спецтехника замечена на Дворцовой и Синопской набережных, Миллионной улице, Невском проспекте и на 2-й Советской улице. Мусоровозы замечены на Петрогдаской стороне, Васильевском острове, в Песках и на Митрофаньевском шоссе.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.

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