В Любани ночью вспыхнул частный дом

В ночь на 30 декабря в Тосненском районе Ленобласти произошел пожар.

Загорелся частный дом в Любани. Сообщение о возгорании поступило в 1:55.

Справиться с огнем удалось к 2:30. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сведения о пострадавших не поступали. Причины пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга среди ночи загорелась однокомнатная квартира. Прибывшие спасатели час боролись с огнем.