В Любани ночью вспыхнул частный дом

В Любани ночью вспыхнул частный дом
Пожарные и спасатели ликвидируют последствия ЧП. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 30 декабря в Тосненском районе Ленобласти произошел пожар.

Загорелся частный дом в Любани. Сообщение о возгорании поступило в 1:55.

Справиться с огнем удалось к 2:30. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сведения о пострадавших не поступали. Причины пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга среди ночи загорелась однокомнатная квартира. Прибывшие спасатели час боролись с огнем.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть пожар происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Любани ночью вспыхнул частный дом
Обнаружен неожиданный симптом рака легких
Уборочные машины в Петербурге устраняют последствия ночного снега
Голикова призвала отказаться от алкоголя при вакцинации от коронавируса
Трамп пытается добиться пересмотра итогов выборов в Висконсине
Россияне к Новому году скупают шпроты и икру
В Пулково 30 декабря задержали два рейса
Эксперт рассказал, как правильно выбрать икру