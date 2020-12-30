В Петербург придет атлантическое тепло

В среду, 30 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода.

Синоптическая ситуация в городе будет определяться тёплым сектором обширного циклонического вихря. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Столбики термометров покажут +1…+3 градуса, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне -2…+3 градуса.

Ветер юго-восточного и южного направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.