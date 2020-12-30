Стало известно, кто стал совладельцем завода «Петрохолод»

В 2015 году на базе производственной площадки ОАО «Петрохолод» было создано ООО «Петрохолод». Фото: petroholod.com

В 2015 году на базе производственной площадки ОАО «Петрохолод» было создано ООО «Петрохолод». Фото: petroholod.com

Петербургский предприниматель Андрей Скоблов стал совладельцем ООО «Петрохолод», зарегистрированного на Полюстровском проспекте.

Информация о новом совладельце внесена в ЕГРЮЛ 28 декабря. Андрею Скоблову принадлежат почти 50% «Петрохолода», сообщает Neva.Today.

Такую же долю имеет зарегистрированное на Мальте»ТКД Холдингс лимитед». Кроме того, 0,03% принадлежат зарегистрированному на Кипре «Тэлмур консалтантс лимитед».

В 2015 году на базе производственной площадки ОАО «Петрохолод» было создано ООО «Петрохолод». В 2017 году оно стало самостоятельной организацией, которая позиционирует себя как один из лидеров среди производителей мороженого в России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге выставлен на торги комплекс зданий и земельных участков АО «Петрохолод» на Полюстровском проспекте. Стоимость лота оценили в более чем 1 млрд рублей