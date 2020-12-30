В ДТП на дорогах Петербурга за минувшие сутки пострадали 15 человек

Место ДТП на пересечении набережной Фонтанки и Гороховой. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Место ДТП на пересечении набережной Фонтанки и Гороховой. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В общей сложности в Петербурге и Ленобласти за минувшие сутки зафиксировано 550 ДТП.

Согласно статистике за 29 декабря, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в дорожных происшествиях в Петербурге пострадали 15 человек, в Ленобласти травмы в авариях получили десять человек.

В Ленинградской области в результате ДТП погиб один человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.