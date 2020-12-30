На Тайване обнаружили «британский» штамм коронавируса

На Тайване обнаружен первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса , сообщает местное агентство CNA со ссылкой на Центральный эпидемиологический командный центр (CECC).

Вирус нашли у тайваньского подростка, который 27 декабря вернулся в страну из Великобритании. По прилете у него поднялась температура, его госпитализировали.

Новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Ученые выяснили, этот тип вируса распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности. Новый вариант коронавируса примерно на 70% заразней обычного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новый штамм коронавируса, возникший на юге-востоке Англии, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году. К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.