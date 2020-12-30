В Петербурге более 20 тысяч компаний закрылись после первой волны Covid-19

Инвестиции в ресторанный бизнес сейчас также сократились до минимума - обстановка крайне неблагоприятная. Фото: pixabay.com

Инвестиции в ресторанный бизнес сейчас также сократились до минимума - обстановка крайне неблагоприятная. Фото: pixabay.com

В Северной столице малый и средний бизнес понес значительный ущерб после первой волны коронавируса. Около 6% бизнесменов заявили о закрытии своих предприятий.

Об этом заявила председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Елена Церетели телеканалу «Санкт-Петербург». Специалист отметила, что анализ был проведен профильным комитетом.

«В этот период (первой волны) было закрыто около шести процентов от количества субъектов МСП. Это более 20 тысяч предпринимателей малого и среднего бизнеса. Данный показатель – результат первой волны, это первые два квартала и часть третьего квартала 2020 года», – заявила Елена Церетели.

Таким образом, как отметила эксперт, в городе количество компаний малого и среднего бизнеса к концу прошлого года составляло около 360-380 тыс. компаний. Сейчас их – 330-340 тыс.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Угрюмочную» в Петербурге закрыли на месяц за несоблюдение антиковидных ограничений.