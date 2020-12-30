«Угрюмочную» в Петербурге закрыли на месяц за несоблюдение антиковидных ограничений

&#171;Угрюмочную&#187; в Петербурге закрыли на месяц за несоблюдение антиковидных ограничений
Условия работы бара, даже в разрешенное время, угрожали здоровью посетителей. Фото: pixabay

Куйбышевский районный суд Петербурга постановил, что ООО «Маркис», владеющее баром «Угрюмочная» совершило правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, — то есть, нарушило законодательство в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Как следует из административного протокола, 7 ноября 2020 года бар «Угрюмочная» осуществлял работу в 00:27, несмотря на запрет приема посетителей после 23 часов. Кроме того, у работников заведения перед началом смены не измеряли температуру и не проверяли наличие симптомов респираторных заболеваний. Обеззараживание воздуха также не проводилось, а сотрудники работали без защитных средств и медицинских книжек. Кроме того, в баре не было разметки для соблюдения социальной дистанции.

Суд постановил приостановить работу заведения на 30 суток. Также было оштрафовано на 100 тысяч рублей ООО «Наутилус» на Думской, работавшее 7 ноября после 23 часов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что не так давно штраф за несоблюдение санитарной безопасности получила Детская больница имени Филатова.

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