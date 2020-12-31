За сутки коронавирус унес жизни 84 петербуржцев

За сутки коронавирус унес жизни 84 петербуржцев
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге за последние 24 часа подтвердили 84 летальных исхода от коронавирусной инфекции. Город снова стал первым по суточной смертности

Об этом стало известно в четверг, 31 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее число умерших достигло 7 тыс. 694.

Напомним, за минувшие сутки медики успели проверить на новый вирус 39 161 человека. Под наблюдением специалистов находится 825 человек. Из них 298 — контактные, 527 — на самоизоляции. Вирус подтвердился у 3 758 петербуржцев. За последние сутки здоровыми признали 3 тыс. 573 из них.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России заразились коронавирусом еще 27 747 человек за сутки.

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