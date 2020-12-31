Эргашев: система здравоохранения Петербурга готова к работе в новогодние праздники

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что городская система здравоохранения продолжит слаженную работу в период новогодних каникул.
Схема взаимодействия медучреждений, по словам чиновника, отработана, а службы неотложной и скорой медицинской помощи будут работать в усиленном режиме. Кроме того, продолжится плановая вакцинация от коронавирусной инфекции. Участковые поликлиник продолжат работу в режиме «рабочего дня».
Врачи-специалисты осуществляют прием с 9 до 15 часов в одной взрослой и одной детской поликлинике района согласно графику. Кроме того, готов резервный состав медиков, которых в случае необходимости могут привлечь к оказанию помощи заболевшим. Центры компьютерной томографии и лаборатории продолжат работу в обычном режиме.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилисты Петербурга устроили акцию в поддержку медработников.