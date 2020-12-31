В Петербурге прошла автомобильная акция в поддержку медиков

В Петербурге прошла акция в поддержку медиков, борющихся с коронавирусом, которая называлась «Нажми на клаксон». Автомобилисты синхронно подавали звуковые сигналы около 10 минут.

Транспортные средства дружно загудели в 18:00 30 декабря. К ним присоединились петербургские железнодорожники. В указанное время также загудели тепловозы и даже паровозы.

Кроме того, накануне под окнами Боткинской инфекционной больницы, главного стационара, работающего с «ковидом», 30 красных автомобилей выстроились в крест и нажали на тормоз, чтобы зажечь стоп-сигналы.

Акция была организована при поддержке Центра управления регионом и комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во второй половине декабря в центре Петербурга прошла акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Основным атрибутом присутствующих стали трусы