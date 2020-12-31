С 2022 года в России введут ответственность за переработку упаковки для производителей товаров

Новые правила не только снизят финансовую нагрузку на граждан, но и дисциплинируют производителей внимательно относится к утилизации и переработке отходов. Фото: pixabay

Новые правила не только снизят финансовую нагрузку на граждан, но и дисциплинируют производителей внимательно относится к утилизации и переработке отходов. Фото: pixabay

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко утвердила новую концепцию расширенной ответственности производителей, согласно которой предприниматели с 2022 году будут обязаны утилизировать упаковки товаров. Нарушителям придется платить экологический сбор.

Новый документ был разработан по поручению президента России, информирует пресс-служба вице-премьера. Теперь предприниматели должны заключать договор с утилизатором, чтобы ликвидировать отходы с помощью их мощностей, либо пользоваться собственными. В противном случае с организаций будут взимать экологический сбор.

На данный момент россияне платят региональным операторам по утилизации отходов свыше 190 млрд рублей ежегодно, тогда как бизнес вкладывает около 3 млрд рублей. Нововведение позволит снизить финансовую нагрузку на граждан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург и Ленобласть объединятся для создания единого оператора по утилизации отходов.