Более 100 белорусов встретят Новый год под арестом за участие в протестах

Более 100 белорусов встретят Новый год под арестом за участие в протестах
"Более 100 человек будут "отмечать" праздник под административным арестом". Фото: pixabay.com

В Белоруссии под административным арестом находится более 100 человек, которые участвовали в акциях протеста. Они не смогут встретить Новый год в кругу близких и родных.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра «Весна», задержанными остаются 112 человек. Среди них 18 женщин и 94 мужчины. Самому младшему арестованному – 19 лет, а самому старшему – 62 года.

«Наконец, 2020 год заканчивается, но не все встретят его в кругу родных и близких людей. Кроме большого числа политзаключенных и тех, кто преследуется по уголовным делам за участие в акциях протеста», – говорится в сообщении центра «Весна».

Напомним, что акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Белоруссия требует у Польши выдать им основателей Telegram-канала Nexta.

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