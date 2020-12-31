РФПИ опроверг информацию об отказе Венгрии закупать вакцину «Спутник V»

РФПИ опроверг информацию об отказе Венгрии закупать вакцину &#171;Спутник V&#187;
Российская вакцина от коронавируса. Фото: sputnikvaccine.com

Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Венгрия не отказывалась от покупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как говорится в заявлении РФПИ, статья Reuters о том, что Венгрия решила не заказывать вакцину «Sputnik V», — еще один пример фейк-ньюс в авторитетных СМИ

Первая партия вакцины поступила в Венгрию 28 декабря. Полностью поставить всю вакцину РФПИ готов в январе — марте следующего года. Сейчас фонд занимается получением всех разрешений в Венгрии.

Фонд попросил журналистов перепроверять поступающие сведения, «чтобы не распространять дезинформацию о вакцинах».

28 декабря Венгрия сообщила, что из России получено 6 тыс. доз вакцины против коронавируса.

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