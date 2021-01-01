Стрелок с автоматом бросил в экскаватор гранату в Ленобласти

В Ленобласти разыскивают вооруженного мужчину, который обстрелял припаркованный экскаватор из автомата и метнул в него гранату.

Все произошло в новогоднюю ночь рядом с поселком Симагино в Выборгском районе региона. Как сообщает 78.ru, около 2 часов ночи в полицию сообщили о стрельбе. Заявитель рассказал, что инцидент произошел с его 64-летним тестем, который охранял перерабатывающую грунт технику в поле в двух километрах от Симагино.

Примерно в час ночи к нему подъехал черный BMW. Из салона вышел неизвестный мужчина и предупредил, что открывает огонь. После этого незнакомец обстрелял припаркованный экскаватор из автомата, а затем кинул гранату и скрылся. Граната взорвалась рядом с машиной.

В результате стрельбы экскаватор остался без лобового и бокового стекла, также был поврежден гидравлический шланг. Охранник не пострадал.

Полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция разогнала новогоднюю вечеринку во дворе на Парнасе.