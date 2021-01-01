Полиция разогнала новогоднюю вечеринку во дворе на Парнасе

В Выборгском районе Петербурга горожане решили отпраздновать Новый год с алкоголем и громкой музыкой во дворе одной из многоэтажек. Разгонять вечеринку приехала полиция.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Шумные петербуржцы собрались во дворе на Парнасе. Из колонок играла песня «В Питере — пить» группы «Ленинград». Гости вечеринки выкрикивали слова песни и запускали фейерверки.

Однако другие соседи не оценили столь шумное празднование и вызвали полицию. Прибывшие наряды полиции потребовали выключить музыку, однако петербуржцам она оказалась не нужна: они продолжили петь, но уже без музыкального сопровождения.

Стражи порядка попытались задержать одного из молодых людей, но другие обступили служебный автомобиль и убедили правоохранителей отпустить задержанного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 700 росгвардейцев обеспечивали порядок в новогоднюю ночь в Петербурге.