Около 700 росгвардейцев обеспечивали порядок в новогоднюю ночь в Петербурге

В Петербурге праздник прошел без серьезных нарушений. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге праздник прошел без серьезных нарушений. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Около 700 сотрудников и военнослужащих Росгвардии были задействованы в обеспечении порядка в новогоднюю ночь в Петербурге. Об этом сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ведомства.

«В Петербурге общественный порядок и общественную безопасность во время празднования Нового Года совместно с полицией обеспечивали около 700 сотрудников Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области и военнослужащих Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ», — говорится в сообщении.

На входе на Дворцовую площадь были установлены досмотровые рамки. Также большая часть Невского проспекта в эту новогоднюю ночь стала пешеходной. Серьезных нарушений общественного порядка в Петербурге не допущено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 1 января в Красносельском районе Петербурга произошел пожар из-за брошенной на балкон петарды. Возгорание произошло через несколько минут после встречи Нового года. Сообщение о пожаре поступило в 00:13.