Пулково 2 января работает без отмен и задержек

Пулково 2 января работает без отмен и задержек
Пулково подготовили к зиме. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В петербургском аэропорту Пулково сегодня обошлось без отмены и задержки авиарейсов. Все самолеты вылетят согласно расписанию.

Об этом стало известно в субботу, 2 января. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы сегодня будут выполнены по расписанию: информации о каких-либо задержках или отмененных рейсах нет.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково прошли проверку Россельхознадзора более тысячи соболиных шкур. Пушнина прибыла в Северную столицу из Республики Хакасия.

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