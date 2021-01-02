Пулково 2 января работает без отмен и задержек

В петербургском аэропорту Пулково сегодня обошлось без отмены и задержки авиарейсов. Все самолеты вылетят согласно расписанию.

Об этом стало известно в субботу, 2 января. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы сегодня будут выполнены по расписанию: информации о каких-либо задержках или отмененных рейсах нет.

Данные об изменениях появятся на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково прошли проверку Россельхознадзора более тысячи соболиных шкур. Пушнина прибыла в Северную столицу из Республики Хакасия.