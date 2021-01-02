В Петербурге за сутки на коронавирус проверили 16 777 человек

В Северной столице медики ежедневно проводят тесты на коронавирус. За минувшие сутки на новую болезнь проверили 16 777 человек.

Об этом стало известно в субботу, 2 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, под медицинским наблюдением находится 1 163 человека. Из них 610 — контактные, 553 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период было обработано 2 840 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что публицист и телеведущий Анатолий Вассерман дал прогнозы на 2021 году. В первую очередь они касались коронавируса.