«Пытаются выспаться»: на Елагином острове заметили спящих сов

Петербургский фотограф Антон Кубышкин сделал занимательный видеоролик о жизни сов на Елагином острове. Птиц не смог разбудить даже грохот фейерверков.

На записи видно, что птицы пытаются поспать. Запись вместе с дополнительными фотографиями он опубликовал в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Птицы СПб и России».

«Новый год пережили отлично. Пытаются выспаться», — написал фотограф.

Кубышкин добавил, что даже грохот салюта не заставил птиц покинуть «сытный остров» и спрятаться где-то «поглубже в лесу». Видео собрало большое количество восхищенных комментариев

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спящих сов на Елагином острове также фотографировали в начале декабря.