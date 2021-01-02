«Пытаются выспаться»: на Елагином острове заметили спящих сов

&#171;Пытаются выспаться&#187;: на Елагином острове заметили спящих сов
Совы пытаются спать. Фото: «Птицы СПб и России» соцсети "Вконтакте"

Петербургский фотограф Антон Кубышкин сделал занимательный видеоролик о жизни сов на Елагином острове. Птиц не смог разбудить даже грохот фейерверков.

На записи видно, что птицы пытаются поспать. Запись вместе с дополнительными фотографиями он опубликовал в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Птицы СПб и России».

«Новый год пережили отлично. Пытаются выспаться», — написал фотограф.

Кубышкин добавил, что даже грохот салюта не заставил птиц покинуть «сытный остров» и спрятаться где-то «поглубже в лесу». Видео собрало большое количество восхищенных комментариев

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спящих сов на Елагином острове также фотографировали в начале декабря.

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