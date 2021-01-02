Глава МИД Китая озвучил версию о происхождении коронавируса

Китай 31 декабря 2019 года сообщил о вспышке неизвестной пневмонии в Ухани. Фото: pixabay

Китай 31 декабря 2019 года сообщил о вспышке неизвестной пневмонии в Ухани. Фото: pixabay

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками в разных странах. Это показывают исследования ученых.

Глава ведомства напомнил, что КНР была первой страной, которая сообщила о массовых заражениях коронавируса. По его словам, Китай немедленно начал эпидемиологическое расследование, чтобы выявить патоген и опубликовать ключевую информацию, передает РИА Новости.

Ван И отметил, что китайские власти стояли в «авангарде борьбы с дезинформацией, попыткам политизации и стигматизации». Он заявил, что страна была готова на все, чтобы предотвратить искажение коллективной памяти о борьбе с пандемией ложью.

Напомним, Китай 31 декабря 2019 года сообщил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухани. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта.

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