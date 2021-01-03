Утром воскресенья в Петербурге нет пробок: 1 балл

Утром воскресенья в Северной столице почти нет пробок. Горожане высыпаются перед началом рабочей недели.

Об этом стало известно сегодня, 3 января. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация к 8:00 оценивается в 1 балл. На дорогах отсутствуют крупные пробки, однако в некоторых районах наблюдается затрудненное движение.

Так, небольшие заторы образовались на Большой Пушкарской улице, Кронверском проспекте, Среднем проспекте Васильевского острова, набережной Обводного канала, Московском шоссе и Благодатной улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге сохранится облачная погода. Возможна гололедица.