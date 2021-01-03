Спасатели почти 4 часа тушили частный дом в Бородинском

Спасатели почти 4 часа тушили частный дом в Бородинском
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Выборгском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом. На ликвидацию огня ушло почти четыре часа.

Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 3 января, на улице Говорова в Бородинском. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарной части в 23:48. К месту происшествия оперативно выехали восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пламя успело разрастись на общей площади 80 кв. метров. Ликвидировать возгорание удалось только к 3:32 утра.

Причина появления огня пока не установлена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе сгорела большая дача. Огнем был охвачен дом на 80 «квадратах».

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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