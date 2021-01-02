В Кировском районе сгорела большая дача

В Кировском районе сгорела большая дача
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Огнем был охвачен дом на 80 «квадратах».

В Кировском районе Ленинградской области 2 января произошел серьезный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Все случилось в воскресенье вечером в СНТ Восход. Там загорелся частный дом на 80 квадратных метрах. На место прибыли спасатели двух пожарных частей – 12 сотрудников МЧС и три машины спецтехники.

Разобраться с инцидентом удалось довольно быстро. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной пожара и каковы его последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Горелово тушили банный комплекс на 200 «квадратах». С пожаром справились 20 спасателей и четыре спецмашины. Никто не пострадал.

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