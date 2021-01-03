В Петербурге от коронавируса скончались еще 80 человек

В Петербурге от коронавируса скончались еще 80 человек
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки новая болезнь унесла жизни 80 петербуржцев.

Об этом стало известно в воскресенье, 3 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в городе скончались 7 тыс. 925 человек.

Тесты на коронавирус за минувшие сутки сдали 13 183 человека. В городе зарегистрировали 3 тыс. 738 заболевших за последние сутки. Выздоровели за день 906 из них.

Петербург занимает первое место по суточной смертности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач-невролог из Петербурга рассказал о совместимости COVID-19 и алкоголя.

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