В Петербурге от коронавируса скончались еще 80 человек

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки новая болезнь унесла жизни 80 петербуржцев.

Об этом стало известно в воскресенье, 3 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в городе скончались 7 тыс. 925 человек.

Тесты на коронавирус за минувшие сутки сдали 13 183 человека. В городе зарегистрировали 3 тыс. 738 заболевших за последние сутки. Выздоровели за день 906 из них.

Петербург занимает первое место по суточной смертности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач-невролог из Петербурга рассказал о совместимости COVID-19 и алкоголя.