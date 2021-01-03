Содержание четверых сурикатов проверили в частном доме во Всеволожске

Росприроднадзор проверил условия жизни диких животных в Ленинградской области. Поводом стало обращение о нарушении условий жизни попугая, обезьяны и сурикатов.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, в ходе проверки не было обнаружено попугая и обезьяны. По документам владельцы приобретали только двух сурикатов в 2014 году. Еще двое родились уже позже.

«Сурикаты содержатся в клетке, установленной в помещении площадью 25 м2. В клетках имеется освещение и домики. В комнате постоянно поддерживается температурной режим от 20 до 22градусов тепла. Клетки убраны, неприятный запах не ощущается», – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, в декабре 2020 года сурикаты поставлены на ветеринарный учет, им присвоены идентификационные номера (установлены чипы), а также проведена вакцинация.

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