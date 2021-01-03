В Подмосковье возбудили дело после того, как собака загрызла ребёнка

На 11-летнего мальчика напали собаки во дворе жилого дома в Ивантеевке. Он скончался от укусов одной из них.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошёл накануне, 2 января. В полицию поступило сообщение о том, что мальчика 2009 года рождения насмерть загрызли собаки. По предварительной информации, у хозяйки дома были немецкие овчарки и алабаи, которые могли это сделать. На данный момент точная причина произошедшего неизвестна.

Кроме этого, следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту происшествия. Проводятся все необходимые проверки.

«2 января 2021 года вечером на территории частного домовладения в Ивантеевке обнаружено тело 11-летнего мальчика с укушенными ранами тела… По предварительным данным, мальчик вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак», – передает РИА Новости со ссылкой на помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.

Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».

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