Мужчина сломал нос петербурженке, пытаясь украсть телефон и электронную сигарету

Мужчина сломал нос петербурженке, пытаясь украсть телефон и электронную сигарету
Горожанке потребовалась медпомощь. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Приморском районе Петербурга мужчина избил девушку на остановке, пытаясь похитить ее телефон и электронную сигарету. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

Инцидент произошел в пятницу, 1 января. В отдел полиции поступило сообщение об избиении на остановке у дома 17/1 по Коломяжскому проспекту. Очевидец заявил, что мужчина напал на женщину.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, неизвестный, применив физическую силу, отобрал у прохожей мобильный телефон Xiaomi Mi 10T Pro и электронную сигарету. Общая сумма ущерба 52 тыс. рублей.

Горожанке потребовалась медпомощь. 25-летнюю жительницу доставили в больницу с ушибами и ссадинами лица, переломом костей носа в удовлетворительном состоянии.

Прибывшие полицейские задержали на месте неработающего 28-летнего мужчину. Похищенное частично изъято. По факту покушения на грабеж возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Есенина мужчина украл у пенсионерки банковскую карту и списал с нее 390 тысяч рублей.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости СПб


 

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