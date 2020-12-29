На Есенина мужчина украл у пенсионерки банковскую карту и списал с нее 390 тысяч рублей

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как преступник снимал деньги с украденной карты. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как преступник снимал деньги с украденной карты. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Еще 1 декабря 81-летняя пенсионерка, проживающая в Выборгском районе Петербурга, обратилась в полицию с заявлением о краже крупной суммы с банковской карты.

Как рассказала пострадавшая, 30 ноября 2020 года неизвестный преступник незаметно вытащил из сумки пожилой женщины её банковскую карту. Отправившись к ближайшему банкомату, злоумышленник списал со счета пенсионерки 390 тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

И вот, днем в воскресенье, 27 декабря, возле дома №2 по улице Есенина задержали 27-летнего подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 27-летний безработный петербуржец. Удалось ли вернуть украденное пострадавшей женщине или вор успел все потратить, не уточняется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты проверяли квартиру пенсионерки на Просвещения, которую якобы заминировали.